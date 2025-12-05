X Factor 2025, vince Rob da Trecastagni

Roberta Scandurra, in arte Rob, è la vincitrice della 19esima edizione di “X Factor”. A margine della finale andata in scena giovedì 4 dicembre a piazza del Plebiscito, Napoli, la 20enne siciliana – seguita dalla coach Paola Iezzi – ha avuto la meglio su eroCaddeo e sulla conterranea Delia Buglisi. Quarto classificato, PierC.

Nata nel 2005, la studentessa di Trecastagni (paese alle pendici dell’Etna) ha iniziato a prendere lezioni di canto già in seconda elementare, mentre a circa 15 anni ha cominciato a scrivere i suoi primi brani.

Negli anni, nonostante l’impegno nella musica, Roberta Scandurra non ha trascurato gli studi. Si è iscritta all’Università, dove studia Comunicazione, pur avendo dichiarato più volte che la musica per lei “viene prima di tutto”.

Prima di approdare sul grande schermo, Rob ha accumulato esperienze e riconoscimenti. Nel 2022 ha vinto il concorso “Tour Music Fest”, aggiudicandosi il titolo di “Artist of the Year”. In seguito, alcuni docenti del prestigioso Berklee College of Music di Boston le hanno assegnato una borsa di studio che le ha permesso di seguire, nel giugno 2023, un workshop internazionale di songwriting.

Nel 2023 ha vinto il concorso “Vela d’Oro”, consolidando la sua reputazione come giovane promessa della scena musicale. Nel maggio 2025 ha pubblicato il suo primo singolo da indipendente, intitolato “Lei con te”. Si tratta di un brano che mescola il pop-rock con l’anima punk, anticipando lo stile che avrebbe portato sul palco del talent di Sky Uno.

