Yacht, il Carinthia VII lascia Siracusa

Siracusa – Ha lasciato Siracusa lo yacht Carinthia VII, uno dei superyacht più celebri e riconoscibili al mondo: 97 metri di lunghezza, un inconfondibile scafo blu scuro e una storia legata a grandi fortune, arte e lusso internazionale.

Costruito nel 2002 dal prestigioso cantiere tedesco Lürssen, il superyacht è celebre soprattutto per le sue linee eleganti, firmate dall’architetto navale Tim Heywood, e per la particolare tonalità del suo scafo, diventata ormai un tratto distintivo: il celebre “Carinthia Blue”.

La storia dello yacht è strettamente legata alla figura di Heidi Horten, la miliardaria austriaca e grande collezionista d’arte, scomparsa nel 2022. Per anni il Carinthia VII è stato uno dei simboli del lusso internazionale, diventando una presenza particolarmente familiare anche a Venezia, dove veniva spesso ammirato durante i suoi soggiorni.

Nel 2022, dopo la morte della Horten, il superyacht è stato acquistato dall’imprenditore argentino Rubén Cherñajovsky. L’imbarcazione è stata successivamente sottoposta a un importante intervento di rinnovamento, completato nel 2023, che ne ha aggiornato gli spazi e le dotazioni, introducendo tra le novità anche un esclusivo beach club e aprendo per la prima volta la strada al mercato del charter di lusso.

Ma il Carinthia VII non colpisce soltanto per le dimensioni e l’eleganza. Le sue prestazioni sono altrettanto straordinarie: grazie a quattro potenti motori MTU, può raggiungere una velocità massima di circa 25-26 nodi, un risultato notevole per un’imbarcazione di queste dimensioni.

A bordo può ospitare fino a 12-14 persone in cabine di lusso, mentre il funzionamento e il servizio dell’intera nave sono affidati a un equipaggio di circa 26-30 membri.

© Riproduzione riservata