Yacht, il Launchpad del papà di Facebook Mark Zuckerberg, nel mare di Catania

Catania – Ieri sera i catanesi si sono visti spuntare un paio di yacht enormi di fronte a San Giovanni Li Cuti, entrambi appartenenti a Mark Zuckerberg, uno degli uomini più ricchi del mondo. Le navi del fondatore di Facebook erano state già avvistate nei giorni scorsi a Siracusa e adesso si stanno spostando verso nord, forse con destinazione Taormina.

Il principale è il mega yacht “Launchpad”, lungo 118 metri e del valore di 300 milioni di euro. Ha un equipaggio di 48 persone e può contenere fino a 26 ospiti in 13 cabine extra lusso. A bordo anche cinema, campo da basket e salone di bellezza. Accanto c’è il Wingman, una nave di supporto costata “solo” 30 milioni di dollari, che trasporta tender, equipaggiamenti e personale.

Non è dato sapere se Zuckerberg è a bordo, ma lo spettacolo dalla costa catanese era comunque imponente, con il Launchpad completamente al buio, tranne per le luci blu che brillavano in mare. Illuminato vistosamente invece il Wingman, visibile a chilometri di distanza.

