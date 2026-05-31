Yacht, un Riva Dolcevita nello specchio d’acqua di Sampieri

Va a 26 nodi.
di Redazione
Scicli – Uno yacht Riva Dolcevita ha stazionato stamani nello specchio d’acqua del mare di Sampieri.
Il superyacht si distingue per le sue linee sportive e filanti. Il design, di Officina Italiana Design, unisce una struttura imponente in vetroresina a grandi vetrate sagomate che avvolgono lo scafo, garantendo una continuità visiva totale con il mare.
Lungo 33 metri, largo 7, lo yacht ospita fino a 11-12 ospiti in 5 cabine di lusso, inclusa una suite armatoriale panoramica sul ponte principale.
Equipaggiato con potenti motori MTU, raggiunge una velocità massima di circa 26 nodi.
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