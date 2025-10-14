Zagato e le sue auto da sogno a Scicli in attesa della Targa Florio

Scicli – Accade davvero di rado di incontrare auto speciali e insieme ad esse il titolare dell’azienda automobilistica il cui cognome è anche il nome di quella fabbrica di automobili.

Fra i carrozzieri italiani famosi nel mondo vi è Zagato, che ha legato il suo nome a Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, Porsche, Lamborghini, Aston Martin.

Andrea Zagato in persona e cinque Lancia Fulvia Sport Zagato sono approdati oggi pomeriggio a Scicli. Tre esemplari di cilindrata 1600 e due esemplari 1300 centimetri cubici prodotti tra il 1967 e il 1973.

Le auto fanno parte della scuderia Sport Zagato che ogni anno partecipa alle gare automobilistiche più prestigiose, dalla imminente Targa Florio, alla Coppa delle Alpi e alla Coppa Milano-Sanremo e in tale circostanza vestono una particolare livrea caratterizzata da una dinamica “Z” che campeggia con orgoglio sulle fiancate.

Nel 1967 un modello di questa vettura è arrivata undicesima assoluta alla Targa Florio combattendo con Ferrari, Porsche, Maserati.

Andrea Zagato, che da qualche anno frequenta Scicli per lunghi periodi, promuove queste iniziative per portare le Fulvia Zagato all’onore che gli spetta nella storia dell’automobile.

“Siamo qui per un tour conoscitivo dei collezionisti, per conoscere la Sicilia e partecipare alla Targa Florio in programma dal 16 ottobre” -ha spiegato Zagato-. I collezionisti provengono soprattutto dagli Stati Uniti, ma anche Taiwan e Hawaii.

Gli illustri ospiti, Andrea Zagato e i collezionisti venuti da tutto il mondo, sono stati accolti in piazza Municipio dal sindaco Mario Marino.

