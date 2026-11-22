Modica – Atti in Consiglio comunale su sicurezza, viabilità e trasporto pubblico, accesso agli atti sulla concessione mineraria di Acqua Santa Maria e una segnalazione formale per la bonifica di una discarica con amianto. È il pacchetto di iniziative concrete che il Partito Democratico di Modica avvia all’indomani dell’incontro di sabato 21 novembre con i residenti delle contrade Zappulla e San Filippo.

L’appuntamento — nuova tappa del percorso “Il PD incontra Modica”, organizzato dal presidente del circolo Nino Frasca Caccia — ha visto una partecipazione franca e appassionata. Con il segretario cittadino Francesco Stornello erano presenti il consigliere comunale Giovanni Spadaro e diversi componenti del circolo, ospitati nello spazio messo generosamente a disposizione della comunità da privati cittadini.

Dal confronto sono emerse cinque priorità nette:

Convivenza con lo stabilimento Acqua Santa Maria: l’azienda è una risorsa produttiva e occupazionale importante per Modica, e proprio per questo il rapporto con chi abita intorno va governato con regole chiare. I residenti segnalano il transito di mezzi pesanti su strade troppo strette — spesso oltre i limiti di velocità e di massa consentiti — e i vincoli della fascia di rispetto che limitano l’uso dei loro terreni. Chiedono videosorveglianza, controlli della Polizia locale, adeguamento e allargamento delle strade e verifica degli obblighi di compensazione. Dopo l’avvio, nel dicembre 2025, della procedura regionale per assegnare la concessione fino a trent’anni, è il momento di scrivere nero su bianco cosa spetta al territorio.

l’azienda è una risorsa produttiva e occupazionale importante per Modica, e proprio per questo il rapporto con chi abita intorno va governato con regole chiare. I residenti segnalano il transito di mezzi pesanti su strade troppo strette — spesso oltre i limiti di velocità e di massa consentiti — e i vincoli della fascia di rispetto che limitano l’uso dei loro terreni. Chiedono videosorveglianza, controlli della Polizia locale, adeguamento e allargamento delle strade e verifica degli obblighi di compensazione. Dopo l’avvio, nel dicembre 2025, della procedura regionale per assegnare la concessione fino a trent’anni, è il momento di scrivere nero su bianco cosa spetta al territorio. Amianto e salute pubblica: è stata segnalata una piccola discarica abusiva con materiali contenenti amianto. Non è un problema di decoro ma di salute pubblica: va bonificata da ditte specializzate senza ulteriori rinvii.

è stata segnalata una piccola discarica abusiva con materiali contenenti amianto. Non è un problema di decoro ma di salute pubblica: va bonificata da ditte specializzate senza ulteriori rinvii. Trasporto pubblico: le contrade contano solo due corse al giorno, senza collegamenti adeguati con il centro urbano. Per anziani, studenti, lavoratori e chi non guida significa isolamento: servono più corse in fasce orarie utili per scuola, lavoro e rientro.

le contrade contano solo due corse al giorno, senza collegamenti adeguati con il centro urbano. Per anziani, studenti, lavoratori e chi non guida significa isolamento: servono più corse in fasce orarie utili per scuola, lavoro e rientro. Sicurezza: i furti nelle abitazioni hanno segnato profondamente le contrade lungo la Modica-Mare. I residenti chiedono passaggi regolari e visibili delle forze dell’ordine, perché la presenza resta il primo deterrente.

i furti nelle abitazioni hanno segnato profondamente le contrade lungo la Modica-Mare. I residenti chiedono passaggi regolari e visibili delle forze dell’ordine, perché la presenza resta il primo deterrente. Viabilità: molti tratti sono dissestati e pericolosi. Non bastano rattoppi a chiamata, serve un piano di manutenzione con priorità e tempi certi.

«Ringrazio di cuore le donne e gli uomini di Zappulla e San Filippo che ci hanno dedicato il loro sabato mattina, così come chi ci ha ospitato», dichiara il segretario Francesco Stornello. «Non sono venuti a lamentarsi: ci hanno mostrato con precisione cosa significa vivere in una parte di Modica assente dall’agenda dell’Amministrazione. Ogni problema ascoltato ha la stessa radice: manca la programmazione. Non c’è un piano per le strade, il trasporto non è pensato per chi abita le contrade e nessuno governa la convivenza tra residenti e attività produttive. Si interviene solo quando qualcuno protesta, e poi si dimentica. Noi scegliamo la strada opposta».

Quattro gli impegni immediati assunti dal PD di Modica:

Depositare in Consiglio comunale, con Giovanni Spadaro, gli atti su controlli della Polizia locale, manutenzione delle strade, videosorveglianza e potenziamento delle corse. Chiedere l’accesso ai provvedimenti autorizzativi della concessione mineraria e allo stato della procedura regionale, per verificare quali obblighi verso il territorio esistano e come siano stati adempiuti. Segnalare formalmente la discarica con amianto agli enti competenti per ottenerne la bonifica. Tornare a Zappulla per rendere conto ai residenti, atto per atto, di quanto ottenuto e di ciò che resta da fare.

Tutte le segnalazioni entreranno in “Pensare una nuova Modica”, il percorso di co-progettazione in cui le contrade avranno pari dignità rispetto al centro storico e ai quartieri.

«Modica non è solo il suo centro storico: è una sola comunità e nessuno può restare ai margini», conclude Stornello. «Continueremo a girare quartieri e contrade con “Il PD incontra Modica” usando lo stesso metodo: ascoltare, verificare, proporre e rendere conto. Perché il rispetto, il futuro e la speranza di una città si costruiscono così, un impegno mantenuto alla volta».

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