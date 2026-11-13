Zecchino d’Oro 2026, Sara da Ispica, 4 anni, canta “Le polpette di Papà”

Venerdì 4 dicembre su Rai Uno.
di Redazione
Ispica – Chissà che sapore avranno le polpette di papà. Si intitola “Le polpette di papà” (Testo e Musica di Giuseppe Fulcheri)la canzone che Stella, 7 anni, di Brenzone sul Garda (Verona) con Sara, 4 anni, Ispica, porteranno allo Zecchino d’Oro 2026 in diretta su Rai Uno non più dall’Antoniano di Bologna.
Per Sara l’appuntamento è venerdì 4 dicembre, quando Carlo Conti condurrà il festival dallo Studio 5 «Fabrizio Frizzi» della Rai. Per la prima volta lo Zecchino d’Oro andrà in onda da Roma. Il trasferimento è legato ai lavori di ristrutturazione del cinema-teatro dell’Antoniano di Bologna, sede storica della manifestazione, dove il festival tornerà nel 2027 per la settantesima edizione.
Accanto alle canzoni in gara, la serata riproporrà alcuni dei brani più amati della storia dello Zecchino (giunto quest’anno alla 69esima edizione) e ospiterà la raccolta fondi per Operazione Pane, il progetto solidale dell’Antoniano.
Sara è corista del coro Mariele ventre di Ragusa.
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