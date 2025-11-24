Condividi "Zia Rosa ha compiuto 104 anni. Arrivano il sindaco e i carabinieri per aiutarla a spegnere le candeline" sui social

Favignana, Isole Egadi – I carabinieri di Favignana hanno festeggiato il 104esimo compleanno di Rosa Giangrasso (zia Rosina), la più anziana tra gli abitanti delle Egadi. L’ultracentenaria zia Rosina vive da sola e spesso riceve la visita dei carabinieri che vanno a trovarla per assicurarsi che stia bene chiedendo sempre se le serve assistenza.

Come ogni anno i militari della locale stazione, unico presidio delle forze di polizia presente sull’isola, hanno deciso di festeggiare il suo compleanno, portandole una torta e dello spumante, insieme ai rappresentanti del comune e al parroco dell’isola. Inutile sottolineare la felicità della zia Rosina che ha potuto così soffiare le sue 104 candeline con coloro che sono ormai il suo punto di riferimento per qualsiasi esigenza.

