Ragusa Ibla fra le 18 città da visitare nel 2018 secondo Skyscanner

Ragusa - Ragusa fra le 18 città europee da visitare nel 2018 secondo il motore di ricerca Skyscanner ed è l'unica città, insieme a Lucca, a rappresentare l'Italia. Nello specifico si consiglia di visitare Ragusa Ibla, il quartiere patrimonio Unesco incastonato nella provincia più a sud della Sicilia: "Ragusa Ibla è situato nella parte più orientale, su di una collinetta costellata di chiese, ben cinquanta, e palazzi finemente decorati.

Per cogliere la sua vista più scenografica salite sulla parte più alta di Santa Maria delle Scale, per poi scendere di nuovo nel groviglio di viuzze imbiancate e sormontate da romantiche terrazze dalle ringhiere panciute. Il ferro battuto si unisce alla pietra bianca creando decorazioni uniche, come i piatti che potrete assaggiare nel ristorante due stelle Michelin Duomo, regno dello chef Ciccio Sultano.

E poi via a smaltire il pranzo sulle orme del Commissario Montalbano". Le altre città consigliate sono Porto (Portogallo, Mosca, Kamares - Isola di Sifnos (Grecia), Granada, Leewarden (Canada, unica città non europea), Cracovia, La Valletta, Brighton, Bleed (Slovenia), Alcati (Turchia), Marsiglia, Kotor (Montenegro), Lucca, Tromso (Norvegia), Valencia, Heidelberg (Germania), Mostar (Bosnia-Erzegovina).

Una piccola consolazione che arriva dopo la bocciatura a capitale del 2020, partita persa anche dal Val di Noto. E chissà che un riconoscimento tanto prestigioso, che porta lustro alla cittadina iblea, non divenga spunto di riflessione per migliorare i servizi turistici. Uno fra tutti, i collegamenti con l'aeroporto di Comiso.