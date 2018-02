Cristiano Malgioglio a Rosolini per la sagra dell'arancino

Rosolini - La manifestazione punta di ogni estate rosolinese cambia location. In questi anni il Parco Giovanni Paolo II (Verde a Valle), è stato teatro della Sagra dell’Arancino. L’appuntamento estivo, che sarà proposto nel 2018 per ben 6 giorni, dal 10 al 15 agosto, quest’anno cambia palcoscenico. Tra i luoghi individuati c’è l’area della Protezione Civile situata in Contrada Casazza, nella zona alta della città. Un’altra sorpresa è già stata ufficializzata: tra gli ospiti d’eccezione della prossima edizione, una serata vedrà la presenza di Cristiano Malgioglio.