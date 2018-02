Il Commissario Montalbano a Che Tempo che fa. VIDEO

Milano - E' arrivato in studio a bordo della Fiat Tipo Luca Zingaretti-Salvo Montalbano, nelle vesti del commissario di polizia. Il commissario indaga su "la balenga scomparsa", ovvero la sparizione di Luciana Littizzetto. Montalbano ha posto sotto interrogatorio Fabio Fazio, quasi omonimo del suo collaboratore, chiedendogli se sia anch'egli poliziotto.

"Camilleri mi ha insegnato lo straordinario della quotidianità", ha detto Zingaretti a Fabio Fazio. Il 12 febbraio va in onda La Giostra degli Scambi", episodio incentrato sul rapimento di alcune donne. Una storia a diversi gradi di lettura. Fazio ha mandato in onda una clip in cui due carabinieri quasi arrestano Montalbano in seguito a una rissa avvenuta sotto casa sua. Zingaretti ha ricordato Marcello Perracchio.

Zingaretti a Che tempo che fa from Ragusanews on Vimeo.