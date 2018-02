Il commissario Montalbano si sposa in spiaggia e adotta un bambino

Salvo Montalbano si sposa in spiaggia e adotta un bambino. Novità rivoluzionarie nella vita del commissario più amato, le cui avventure andranno in onda lunedì 12 e 19 febbraio, in occasione della 29esima e 30esima puntata. Il velo e il bouquet da sposa di Livia, Sonia Bergamasco, ci sono. Ma stando ad alcune indiscrezioni si tratterebbe di un sogno, o forse un incubo, che Luca Zingaretti farebbe in una delle due nuove puntate.

Nella foto di Gianni Giacchi si assiste a una cerimonia nuziale in spiaggia, proprio sotto la casa del commissario Montalbano, con un baldacchino sulla battigia dove un prete o forse un ufficiale di stato civile, pone la fatidica domanda: vuoi tu Salvatore Montalbano, nato a Vigata, prendere in sposa Livia? Un sogno, un incubo. C'è pure Catarella, agghindato a festa. I colori sono saturi, onirici, pieni di luce. La messa in scena di una delle sequenze della puntata "Amore". E' forse il racconto di un matrimonio sognato, che diventa incubo, ossessione. Per fortuna hanno inventato la sveglia.

Altra location, le cave di Castelluccio e Tabuna, le miniere d'asfalto che un giorno, chissà quando, diventeranno museo. Salvo Montalbano ha adottato un bambino di colore e un giallo si verifica in quel luogo fuori dal tempo. Un colpo al cuore per Matteo Salvini.