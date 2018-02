Festival di Sanremo, quattro i siciliani in gara. I testi delle canzoni

Sanremo - Soni quattro i cantanti siciliani che partecipano da stasera al festival di Sanremo Tre i big ammessi alla kermesse musicale: Mario Biondi, con il brano "Rivederti", Roy Paci (in duetto con Diodato), con il brano "Adesso", Giovanni Caccamo, con il brano "Eterno", e una nuova nuova proposta: Alice Caioli, con il pezzo "Specchi Rotti".

Ecco il testo della canzone che Mario Biondi porta al Festival di Sanremo 2018, dal titolo “Rivederti”.

Veri chiari e limpidi i ricordi che mi legano ad un passato vissuto ormai,

Resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi

Entra se vuoi ma non pensare a niente vieni

Resta se puoi ma non fingiamo sia per sempre

Ora semmai viviamo oggi nel presente vuoi?

Averti qui

Ha il sapore

Dell’eternità

Pensa come è strano qui a tenerci per la mano viene lento un sorriso e il sole

Filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia

Veri chiari e limpidi i ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai,

resta fisso e immobile

Lo sguardo tuo che parla e sogna ora di noi

Intanto fuori piove

Entra se vuoi ma non pensare a niente credi

Resta se puoi ma non fingiamo sia per sempre

Ora semmai viviamo oggi nel presente vuoi?

Entra se vuoi ma non pensare a niente vola ah…

Entra se vuoi ma non portare via niente… di noi.

Adesso testo Diodato e Roy Paci

Dici che torneremo a guardare il cielo

Alzeremo la testa dai cellulari

Fino a che gli occhi riusciranno a guardare

Vedere quanto una luna ti può bastare

E dici che torneremo a parlare davvero

Senza bisogno di una tastiera

E passeggiare per ore per strada

Fino a nascondersi nella sera

E dici che accetteremo mai di invecchiare

Cambiare per forza la prospettiva

Senza inseguire una vita intera

L’ombra codarda di un’alternativa

E dici che troveremo prima o poi il coraggio

Di vivere tutto per davvero

Senza rincorrere un altro miraggio

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Dici che riusciremo a sentire ancora

Un’emozione prenderci in gola

Quando sei parte della storia

Fino a riuscire ad averne memoria

E dici che avremo prima o poi il coraggio

Di vivere tutto per davvero

Senza rincorrere un altro miraggio

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

E tu che nome dai

Al tuo coraggio

Al non volere mai ammetter che

Al non volere capire che

Adesso è tutto ciò che avremo

Adesso è tutto ciò che avremo

Capire che adesso è tutto ciò che avremo

Adesso è tutto ciò che avremo

Dici che torneremo a guardare il cielo.

SPECCHI ROTTI ALICE CAIOLI TESTO

Sopra il letto sul mio tetto la finestra che non ho

questa casa non ha porte, limiti, pareti

senza vetri non distinguo giorno e notte

il mio tempo ormai è fermo

Queste ore mai contate, specchi a pezzi, muri opachi

racchiudono silenzi, colmi di parole e le mie presenze senti

occhi rovinati, chiusi e sporchi di rancore.

Sogno, non torno, mi perdo, mi spoglio dei dubbi, dei passi sbagliati che ho fatto

sogno i tuoi occhi non c’è più un confine

Vedo un ricordo di un bacio nascosto

dei pianti negati e dei vuoti colmati

oltre i tuoi occhi non c’è più un confine

Donna, immagine e canzoni, fiumi di parole

tensione, dolore, ossessione e

se spargo la mia voce nessuno sa ascoltare

salgo le scale dei miei sbalzi d’umore

Non inciampo su me stessa

che non sono mai la stessa

decisa, indecisa, precisa e imprecisa

e questi freni, bruciano i pensieri come ore mai contate

Sogno, non torno, mi perdo, mi spoglio dei dubbi, dei passi sbagliati che ho fatto

sogno i tuoi occhi non c’è più un confine

Vedo il ricordo di un bacio nascosto

dei pianti negati e dei vuoti colmati

oltre i tuoi occhi non c’è più un confine

Sogno, non torno, mi perdo, mi spoglio dei dubbi, dei passi sbagliati che ho fatto

sogno i tuoi occhi non c’è più un confine

Sogno, mi sbaglio che i passi che ho fatto

sogno un ricordo di un bacio nascosto

di pianti negati e dei vuoti colmati

oltre i tuoi occhi non c’è più un confine

E ogni sera mi fissa la finestra che non ho

con paure e insicurezza non mi dice una parola

si trasforma con l’inganno

non è mai sincera