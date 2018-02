Sanremo 2018, sospesi Meta e Moro, al loro posto Renzo Rubino

Sanremo - Clamoroso a Sanremo. Ermal Meta e Fabrizio Moro, insieme in gara a Sanremo fra i Campioni con il brano Non mi avete fatto niente, sono stati sospesi dalla competizione. Al loro posto si esibirà questa sera Renzo Rubino. L'accusa nei loro confronti è di plagio. "Non mi avete fatto niente", la canzone portata in gara a Sanremo 2018 da Ermal Meta e Fabrizio Moro. Il problema è rappresentato dalla somiglianza con "Silenzio", brano cantato dalla coppia Ambra Calvani e Gabriele De Pascali a Sanremo Giovani 2016 e scritta da Andrea Febo, co-autore di "Non mi avete fatto niente".

Sospesi in attesa di approfondimenti

Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati sospesi dalla gara del Festival di Sanremo 2018 "in attesa di approfondimenti". Lo fa sapere l'organizzazione della Rai nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 febbraio. "L'organizzazione, d'accordo con il direttore artistico Claudio Bagioni, ha deciso di sospendere l'esibizione dei due artisti prevista per questa sera". Al loro posto si esibirà Renzo Rubino, estratto a sorte alla presenza di un notaio.