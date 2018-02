Pino Cuttaia nuovo presidente delle soste di Ulisse

Licata - Pino Cuttaia, lo chef due stelle titolare a Licata in provincia di Agrigento del ristorante La Madia, è stato eletto nuovo presidente de Le Soste di Ulisse. Lo ha deciso all'unanimità il nuovo direttivo che si era formato nei giorni scorsi e che aveva visto l'esclusione dell'ex presidente Ciccio Sultano. Vicepresidente sarà Tony Lo Coco, lo stellato titolare de I Pupi di Bagheria in provincia di Palermo; vice presidente vicario sarà Luciano Pennisi, titolare del boutique hotel e ristorante stellato Shalai di Linguaglossa in provincia di Catania; tesoriere Mauro Malandrino, patron de La Fenice di Ragusa. Il direttivo, oltre ai tre che abbiamo indicato, è composta da Marco Baglieri, Giuseppe Costa, Giovanni Guarneri, Pinuccio La Rosa, Luca Caruso, Nunzio Campisi, Angelo Treno ed Alberto Rizzo. Presidente onorario confermato Nino Graziano.