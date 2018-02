Francesco Merlo: Amiamo Montalbano perchè vive in un mondo perfetto

Roma - Acuto come sempre Francesco Merlo, in prima pagina su La Repubblica analizza il successo della serie televisiva del Commissario Montalbano con un pezzo dal titolo "Perchè amiamo il commissario del mondo perfetto". "E' il nostro bene rifugio, l'unico investigatore che trova sempre la verità", scrive il giornalista catanese. Montalbano è "l'unico che scopre la verità nel paese dei misteri e dei gialli irrisolti". Per questo ci piace tanto, in un ambiente urbano e rurale dove la bellezza del Sud è etica, scrive Merlo. La letteratura diventa l'atto mancato, ha un valore sostitutivo. E Salvo ha finalmente reso elegante la pastasciutta in un paese che aveva smarrito la dignità anche del suo alimento principe.