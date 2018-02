Dopo Moltalbano, La Mossa del Cavallo

Dopo il successo, annunciato, e ormai scontatao, del Commissario Montalbano, la Palomar di Carlo Degli Esposti riserva un inedito su Rai Uno lunedì 26 febbraio. Girato a Ispica nel Loggiato del Sinatra, in Piazza S.Maria Maggiore, ma anxhe a Chiaramonte Gulfi e Scicli, arriva su Rai 1 lunedì 26 febbraio in prima serata “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” di Gianluca Maria Tavarelli con protagonista Michele Riondino, tratto dal romanzo “La mossa del cavallo” di Andrea Camilleri (edito da Sellerio Editore). Una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction.

Siamo a Montelusa nel 1877.

Il quarantenne Giovanni Bovara (Michele Riondino) è il nuovo ispettore capo ai mulini, incaricato di far rispettare l’invisa tassa sul macinato. Siciliano di nascita, è ormai ligure di adozione poiché da bambino si è trasferito con la sua famiglia a Genova. Ragiona e parla come un uomo del nord-Italia e non comprende le dinamiche mafiose e omertose che regolano la terra siciliana. La sua intransigenza gli procura subito diversi nemici.

Le sue indagini lo portano a scoprire prima un ingegnoso sistema con il quale i mugnai vengono lasciati liberi di evadere la tassa sul macinato e poi l’esistenza di un mulino clandestino nel terreno dell’uomo più potente della città. A poco a poco le spire del “sistema” gli si stringono intorno e quando sopraggiunge per caso sul luogo dell’omicidio del parroco della città, Bovara si ritrova suo malgrado invischiato in qualcosa molto più grande di lui. In un complicato sistema di depistaggi e giochi di potere, i suoi avversari cercheranno di eliminarlo e sarà solo entrando nella mentalità dei suoi aguzzini e ricorrendo alle loro stesse strategie che Bovara riuscirà a salvare la propria vita.

Ma la giustizia riuscirà a trionfare?

Nel cast della fiction di Raiuno oltre a Michele Riondino nei panni di Giovanni Bovara ritroviamo anche Giovanni Carta, Coco Gulotta, Giancarlo Ratti, Antonio Pandolfi, Ester Pantano, Maurizio Pugliesi, Giuseppe Schillaci e Domenico Cantamore.

La fiction, ambientata sul finire del 1800, racconta la storia di Giovanni Bovara e della scoperta di una realtà clandestina nella città di Genova. L’appuntamento con la fiction è per lunedì 26 febbraio 2018 in prima serata su Rai 1.