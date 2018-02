Michelle a Costanzo: Volevano gettare l'acido in faccia a mia figlia Aurora

Michelle Hunziker racconta un drammatico episodio nel salone delle interviste di Maurizio Costanzo. La bella svizzera, reduce dei successi di Sanremo, ha raccontato che qualcuno avrebbe voluto fare del male alla figlia Aurora, avuta durante il suo precedente matrimonio con Eros Ramazzotti. La signora Trussardi ha dichiarato: "A marzo, un anno fa, è arrivata una e-mail con un ricatto, un tentativo di estorsione dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data avrebbero acidificato Aurora... l'acido in faccia... volevano che pagassi in bitcoin...", racconta a Maurizio Costanzo.

Michelle, in questa intervista molto intima, ha raccontato poi il difficile passato con il padre alcolista. L'intervista completa andrà in onda in seconda serata su Canale 5. Nel suo colloquio con il conduttore, la showgirl ha raccontato un triste episodio che ha riguardato sua figlia Aurora.

"Sì, adesso posso raccontarlo perché è passato un po' di tempo anche se questa cosa è abbastanza pericolosa". Costanzo è rimasto senza parole e così ha chiesto: "Le avrebbero buttato l'acido addosso?". La risposta della Hunziker non ha lasciato spazio a interpretazioni e così risponde: "Esatto - ha risposto Michelle - l'acido in faccia... loro volevano che pagassi in bitcoin... ho vissuto un dramma". Una storia terribile di cui la Hunziker non ha mai parlato.