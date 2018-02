Ispica - C’era una volta Vigata….a Ispica!

Il paese immaginario de La Mossa del Cavallo, il film basato sul romanzo storico di Camilleri, in onda stasera su Rai 1, si trova a Ispica, a sud est dell'Isola, dove ci sono le più belle spiagge di sabbia della Sicilia sud orientale.

Non perdetevi l'appuntamento di stasera alle 21:10 e, se anche voi amerete i luoghi del film, come il particolarissimo Loggiato del Sinatra, di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore, a Ispica

visitare i luoghi del film sarà solo uno dei motivi per cui vale la pena visitare Ispica

Qui, in anteprima, vi sveliamo qualcosa in più su Ispica e sul Loggiato del Sinatra che vedrete stasera, e che sicuramente molti di voi riconosceranno.

In questo complesso architettonico rococò unico in tutta la Sicilia, con 26 aperture disposte in forma semiellittica di fronte alla Basilica, come un abbraccio che avvolge la Chiesa di Santa Maria, Vittorio De Sica nel girò alcune scene del suo ultimo film pochi mesi prima della sua morte. Era Il 1974 proprio tra il loggiato e la chiesa Sophia Loren interpretava Adriana, stesso nome della protagonista della novella di Luigi Pirandello, “Il viaggio”, da cui il grande regista trasse ispirazione e titolo della pellicola.

Ma non finisce qui! Sempre a ispica, in altri caratteristici scorci del centro storico, sono state girate diverse scene dell’indimenticabile Divorzio all’Italia, film del 1961 diretto da Pietro Germi, com Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli.

Cinema, arte, cultura ma anche storia, archeologia, tradizioni e folklore, gastronomia e tanto altro...da scoprire con un soggiorno non convenzionale con Ispica Ospitalità Diffusa.

