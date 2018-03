Elezioni, le FOTO di sfottò che riassumono il voto

Ridere dell'empasse politico in cui è caduta l'Italia. Dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che chiede "Aiuto" per la responsabilità di cui è investito in queste ore per la formazione del futuro governo a Matteo Renzi disoccupato in cerca di lavoro. Il giorno dopo i risultati delle elezioni politiche 2018 l'ironia corre sul web. Foto, Gif e video parodia che raccontano in modo sarcastico questa tornata elettorale, cogliendone il lato ironico. Ecco alcune foto tra le più divertenti pubblicate su Twitter e Facebook.