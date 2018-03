Vittoria: Olivia Sellerio, concerto con le canzoni di Montalbano

Vittoria - Nuovo appuntamento con la stagione musicale “Paralleli sonori”, curata dall'Associazione 4e33 e diretta da Alessandro Nobile.

Sabato 10 marzo alle 21, sul palco del Teatro Vittoria Colonna, salirà Olivia Sellerio, che proporrà per la prima volta in terra iblea le canzoni scritte per il Commissario Montalbano.

Il repertorio ha esordito al Festival internazionale “Letterature” di Roma, sul suggestivo e prestigioso palco della Basilica del Massenzio dove per l’occasione Olivia ha condiviso la scena con Andrea Camilleri, Renzo Arbore e Lella Costa. Da lei composte, musica e parole, per le serie TV “Il giovane Montalbano” e “Il Commissario Montalbano” e prodotte da Palomar con Rai Com, queste sue canzoni, subito virali sui social e in rete, le sono valse nel 2015 il Premio Efebo D’Oro assegnato dal Centro di Ricerca per la narrativa e per il cinema.

Contaminazioni inattese, brani che coniugano l’amore per diversi generi e tradizioni musicali con la lingua di Sicilia: potremo per esempio perderci nei ritmi del batuko e della morna, propri della tradizione capoverdiana, che si fondono qui in un incontro inedito con vocalità e lingua siciliane, e insieme lasciarci affascinare da interpretazioni di riconoscibile impronta jazz unite ai modi della tradizione popolare mediterranea. Canzoni e voce di Olivia Sellerio e con Giancarlo Bianchetti (chitarra), Lino Costa (chitarra), Paolo Pellegrino (violoncello), Nicola Negrini (contrabbasso).