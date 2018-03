L'uovo di seppia di Pino Cuttaia alla finalissima di Masterchef

Lo chef due volte stelle michelin Pino Cuttaia, del ristorante "La Madia" di Licata, è stato il primo ospite speciale alla finalissima di Masterchef Italia 7, andata in onda ieri sera su Sky. All'invention test, i due sfidanti hanno dovuto riprodurre uno dei piatti simbolo della cucina di Cuttaia: l'uomo di seppia. Un uovo che però, nonostante le apparenze, non è un uovo. "Il segreto è destrutturare la seppia", spiega Cuttaia agli aspiranti chef.

Più facile a dirsi che a farsi. Il Test è molto complicato ma ognuno dei due concorrenti può avere dieci minuti di consulto esclusivo con chef Pino, che dà loro indicazioni fondamentali per non sbagliare la preparazione. Lo chef di Licata è anche un cuore tenero e ha cercato più volte anche di suggerire ai due aspiranti Masterchef senza farsi beccare dagli altri giudici ma viene colto in flagrante e si becca delle bonarie prese in giro. Finita la prova, il primo a finire “sotto i ferri” di chef Cuttaia è Simone, che ottiene anche un bel: “Molto buono”. Tocca poi ad Alberto e anche lui si prende i “bravo” dei giudici e dello chef siciliano.