Piero Petrucci, La Barca e Forte dei Marmi. Storia di un ristoratore

Forte dei Marmi - Esistono persone che interpretano l'animo dei luoghi, che per cultura, passione o lavoro restituiscono la verità di una città, un paesino, una landa. Piero Petrucci è l'anima di Forte dei Marmi, il ristoratore che dal 1969 ha incrociato tutti, da Eugenio Montale a Renato Zero, passando per Andrea Bocelli, che qui vive. Il suo ristorante è un bagno sul lungomare di Forte, che alcuni hanno ribattezzato "Morte dei Marmi", per via della tranquillità che qui si respira in inverno, nella stagione bassa, lontano dai riflettori che illuminano i soggiorni dei Vip. Sesto di sette figli Petrucci ha interpretato il lavoro come una missione. Cosa vuol dire ristorante? Vuol dire banalmente ristorare, dare ristoro. Al viandante, al pellegrino, a chi si è perso.

Cosa è allora il ristoratore? E' il confidente, l'amico, il confessore, il riparo. Così Piero, negli ultimi cinquanta anni è stato il riferimento, per gli intellettuali, per gli artisti, i pittori, i cantanti, e infine, in epoca contemporanea, i calciatori, che a Forte hanno trovato la Montecarlo italiana.

Accadrà così, che una sera, mentre siete a cena a degustare un menù di pesce, troverete nel tavolo al vostro fianco, uno che sembra Renato Zero, e resterete col dubbio che sia Renato imbacuccato per non essere riconosciuto, o Panariello travestito da Sorcino. Forza di Forte!