Ragusa - Dopo una giornata intense di riprese a Scicli, il commissario Montalbano si concede una corsa -non cinematografica ma reale- nella spiaggia di Marina di Ragusa. Telefonino, cuffie tradizionali in testa, per sentire la musica, Luca Zingaretti corre al tramonto e si gode lo spettacolo della natura.

Luca Zingaretti a mare from Ragusanews on Vimeo.