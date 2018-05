Noto in stile Festival Coachella. L'idea della Ferragni per il matrimonio

Noto - Noi, in Italia, ringraziando il cielo non abbiamo regnanti che si sposano con matrimoni da favola. Ma c'è un matrimonio che, nostro malgrado, saremo costretti a sopportare e di cui si parlerà per settimane e settimane: quello fra Fedez e Chiara Ferragni, che si celebrerà il 31 agosto. Siamo tutti d'accordo sul fatto che Noto avrà una grande visibilità internazionale grazie a queste persone famose per essere famose e bla bla bla.

Vi risparmiamo tutta la tiritera sugli influencer, sul wedding tourism, sul fatto che questi due faranno più per il turismo di Noto di quanto potranno mai fare i politici per generazioni. Di questo, gli siamo grati. Ma, come si sa, c'è anche un rovescio della medaglia: secondo il settimanale "Chi", infatti, la Ferragni (che, diciamocelo, è lei quella che comanda nella coppia, chiunque abbia un po' di occhio per le foto si accorge che Fedez è solo un co-protagonista) abbia chiesto al suo wedding planner la possibilità di trasformare la città di Noto nella Coachella italiana. E che cos'è il festival Coachella? Per chi non lo sapesse, si tratta di un evento che si svolge annualmente in California, uno di quei festival fashionissimi, americanissimi, con ruote panoramiche, fiori in stile hippy, coroncine, musica a tutto volume e altre americanate che fanno però trendy su Instagram.

Verrebbe da dire qualcosa a questi due. Ma dico: scegliete Noto, capitale del barocco, città meravigliosa a cui non devi aggiungere nulla per essere perfetta e pensi di trasformarla nel festival dei figli dei fiori? Ma allora perchè non ti sposi in America al festival di Coachella, che senso ha scegliere Noto per trasformarla, cambiarla, violarla nel suo profondo con....ruote panoramiche? Semplice: perchè loro possono. E questo potere glielo abbiamo dato noi. Questa è la triste verità. Noi ci auguriamo che la notizia sia solo un'indiscrezione di "Chi" e che non abbia fondamento poi nella realtà dei fatti.