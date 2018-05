Canon sceglie Scicli per la nuova macchina fotografica. VIDEO

Scicli - Canon sceglie Scicli per il video promozionale del nuovo modello PowerShot G1 X Mark III. Il testimonial è un fotografo pluripremiato a livello internazionale, noto per i suoi reportage realizzati nelle aree di conflitto. Dal 2001 è membro effettivo dell’agenzia internazionale fotografica Magnum Photos e nel 2011 ne è diventato presidente: Alex Majoli. Il video è girato nella Sicilia orientale, in particolare nelle campagne e coste sciclitane e per le strade di Catania. La regia e la realizzazione è stata affidata a Michal Sulima, cinematografo con sede a Londra. Ad alcune riprese ha preso parte una giovane realtà sciclitana, che negli ultimi anni sta sempre più facendo parlare di sè: Casatrentatre.

Ecco il video.