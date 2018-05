Ferragni: una vita su Instagram ma a Fazio sul matrimonio dice No Comment

E' andata in onda ieri sera una puntata del noto programma di Rai 1 "Che tempo che fa" condotto da Fabio Fazio. Ospiti della serata, i rapper J-Ax e Fedez, freschi freschi di "italiana", che dicono sia una canzone rap ma su questo non ci esprimiamo. Fra il pubblico, anche Chiara Ferragni, elegantissima, bella, raffinata mamma di Leone. Bene. Ovviamente, la protagonista è stata lei, la Chiara, anche se teoricamente l'intervista doveva essere per Fedez e J-Ax. Fazio, ad un certo punto, non riuscendo più a trattanere l'emozione di avere l'influencer di moda più influencer al mondo, che addirittura ha più follower del papa (la Ferragni ne ha 13 milioni, il papa circa la metà), la invita sul palco e le cede pure il posto.

Le regala anche un carillon per il piccolo Leone. Poi, chiede del matrimonio che, come tutto il mondo sa, sarà celebrato ad agosto a Noto. La Ferragni, su questo argomento, risponde: "No Comment". E mi sembra giusto rispondere ad una semplice domanda di un giornalista in tv "No Comment". Che importa se poi su Instagram metto le foto di tutto, ma proprio di tutto, della mia vita? In televisione, questi ragazzi hanno detto "No comment".

Noi siamo proprio curiosi di vedere se la notizia di Noto agghindata a mo' di Festival Coachella sarà confermata oppure no. Nel frattempo, in barba a tutti quei 13 milioni di follower, Chiara Ferragni ha risposto "No comment". Così si fa.