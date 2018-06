Al via Vittoria Jazz Festival & Cerasuolo Wine con Gegè Telesforo

Vittoria - E' tutto pronto per l'undicesima edizione del Vittoria Jazz Festival & Cerasuolo Wine, che prenderà il via domani nella consueta cornice di Piazza Enriquez.

Il festival, con la direzione artistica di Francesco Cafiso, ambasciatore dei jazz in tutto il mondo, ci accompagnerà per tre week-end, fino al 17 Giugno, e sarà impreziosito da mostre, eventi e degustazioni che animeranno il centro storico cittadino.



Sul palco di Piazza Enriquez si alterneranno i più grandi jazzisti del panorama mondiale, per un evento che quest'anno è connotato da un'impronta tutta italiana. La serata d'esordio vedrà l'esibizione del Dario Deidda Trio, con Gegè Telesforo guest star. Alle 19, al Castello Enriquez, sarà di scena l'evento “33 giri di rosso – Jazz history” - ascolto di vinili, accompagnato dalla prima delle degustazioni enogastronomiche in programma- a cura di Magic Music Ragusa e Electrosound Vittoria.

Domenica 3 Giugno si esibirà Roberto Tarenzi Trio.



Tante le mostre in programma durante il festival: “Ipparini - artisti vittoriesi del 900" (2-17 Giugno Antica Centrale Elettrica), "Cuturissi" - Patrizia Amoddio e Toni Campo (1-17 Giugno via Cavour 29), Andrea Cantieri - "I got the blues" (1-17 Giugno Spazio Gucciardello), "Anesthesia" - Roberto Fontana e Luana Reale (2-17 Giugno Castello Enriquez), “Who Art You (2-17 Giugno Chiodo Fisso), “Santi e Patroni di Sicilia – mostra fotografica di Gianni Ciancio (9 Giugno – 1 Luglio Ridotto del teatro Comunale), "Home" - Mostra di design industriale (2-17 Giugno, Cstello Enriquez), "La bella pittura" – collettiva (1 Giugno-1 Luglio, Galleria Edoné), "Il gesto e il colore" - Giancarlo Bonaccorsi (1 Giugno- 1 Luglio Edoné Lab), "Tra sogno e poesia" - Jean Calogero (1 Giugno – 1 Luglio Edoné Lab 2).



“Ci prepariamo a vivere un'edizione tutta italiana del festival – dichiara il sindaco Giovanni Moscato – con grandissimi musicisti di livello mondiale. Quest'anno torniamo alla formula del week- end, per permettere a tutti di godersi i concerti. Vittoria sta vivendo un momento di grande fermento culturale: dopo MEDinFood e Scenica, arriva il festival del jazz, e la città indossa il suo vestito migliore, contando su un evento di altissimo spessore e sulle meraviglie di un centro storico sempre più vivo e attraente”.



“Continua la felice esperienza di Vivila – afferma l'assessore alla Cultura e agli Spettacoli, Alfredo Vinciguerra - con il VJF, che è l'ultimo grande evento artistico prima dell'estat. É un evento che porta la nostra città al livello delle più grandi realtà artistiche. Vi invitiamo a vivere il festival, che metterà in luce il nostro fantastico centro storico, e a consultarne gli appuntamenti sul nostro portale della cultura (www.vittoriacultura.eu) e sulle nostre pagine Fb”.