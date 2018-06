I più bei giardini della Sicilia: apertura nel fine settimana

Il giardino pubblico di Caltagirone, l'orto botanico dell'Università di Catania, l'Impossibile di Favignana e la Kolymbethra di Agrigento, sono tra i 130 spazi verdi scelti in tutto il territorio nazionale per l'iniziativa "Incontriamoci in giardino" che si terrà in tutta Italia oggi e domani.

Tra le numerose attività in programma sono previste visite guidate, incontri musicali, corsi di yoga e degustazioni.



Oltre ai giardini siciliani, sono stati scelti altri scenari suggestivi del Paese, dalla Reggia di Caserta, a Villa D’Este a Venaria Reale, passando per i numerosi giardini dell’ADSI, del FAI, ma anche da spazi piccoli e privati, in alcuni casi aperti per la prima volta.

Una sfida consiste nel restituire centralità al patrimonio verde del Paese, a lungo definito ‘Giardino d’Europa’ per la bellezza dei suoi paesaggi costellati di dimore, castelli, giardini, trait d’union tra architettura e paesaggio, tra natura e cultura, tra patrimonio monumentale e vocazioni produttive.