Piace la passeggiata della salute Aiad

Ragusa - Ancora un successo per l’AIAD – Associazione Italiana Assistenza ai Diabetici – per la sua la Undicesima Passeggiata della Salute, a Marina di Ragusa – piazza Duca degli Abruzzi. Nonostante il caldo, con temperature bollenti, la partecipazione è stata numerosissima, infatti, sono accorse moltissime persone per la XI passeggiata che oramai è diventato un appuntamento atteso.

Di prima mattina i volontari dell’Aiad, Gruppo Acquisto Solidale “Gas Mazzarelli” di Marina di Ragusa, l’Associazione Volontari del Soccorso – Santa Croce Camerina, Osservatorio della Buona Sanità, delle ASD Siamo a Peri e Amuni, i rappresentanti della Proloco Mazzarelli hanno allestito i gazebo con le postazioni per lo screening glicemico e per l’Analisi del cammino, quest’ultimo a cura del gruppo Orthom Group.

Sono state effettuate circa 200 misurazioni glicemiche, grazie al contributo degli infermieri messi a disposizione dalla Samot Ragusa, che ha anche offerto gli zainetti per le bottiglie d’acqua, donate dalla Ipab “Criscione Lupis” e le mele fornite dal Lions club di Ragusa. Gli screening sono stati effettuati anche dai medici dell’Aiad: i dottori Raffaele Bennardo e Giorgio Lo Magno e, naturalmente, sempre a fianco dell’Associazione, il dr. Raffaele Schembari e il dr. Gaetano Riva Coordinatore nazionale dell’Osservatorio della Buona Sanità OBS.

Tanti Camminatori delle ASD Amunì, con in testa il presidente Antonio Merli e Siamo A Peri con Marco Carnemolla, presidente, hanno riempito il corteo della passeggiata, già nutrito per la partecipazione di tanti cittadini, ma anche dei rappresentanti della Rete dei Petali del Cuore, con il presidente Gianflavio Brafa, il gruppo dei ragazzi e gli operatori dello Sprar di Ispica - IntegraOrienta, la presidente Associazione Famiglie Alzheimer Ragusa – Afar, Rossellina Sciveres, della presidente del Lions Club . Host Ragusa, arch. Giuseppa Lembo.

Quest’anno la manifestazione si è arricchita anche di altri sostenitori che hanno dato un impulso maggiore all’evento finalizzato alla prevenzione di una patologia, purtroppo, sempre più in aumento come il diabete: il CMO – CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO E DENTAL COOP che hanno fornito gratuitamente consulenza per l’apparato dentale, perché il diabete impone grande attenzione all’igiene orale. Denti e gengive si rovinano più facilmente, dando luogo a infezioni che possono a loro volta innalzare la glicemia.

Alla fine della passeggiata i partecipanti hanno ritrovato ristoro presso “La Sorbetteria” che come, negli anni precedenti ha offerto gratuitamente il gelato realizzato con la stevia, un dolcificante naturale e non calorico, indicato soprattutto a chi è affetto da diabete.

Il presidente dell’Aiad, Gianna Miceli, alla fine della manifestazione ha rivolto un caloroso ringraziamento al presidente della Procoloco Mazzarelli, Tonino Gulino, per l’ospitalità garantita e ha ringraziato tutti i partecipanti che sono stati i protagonisti della vivace, colorata e allegra manifestazione ma anche l’impegno di tutti coloro che a vario titolo hanno contributo per la riuscita della bellissima giornata.