Montalbano, Zingaretti: Stare a Sampieri e chiamarlo lavoro

Scicli - Non si può certo dare torto a Luca Zingaretti, impegnato in questi giorni a Sampieri di Scicli, nelle riprese dei due nuovi episodi del Commissario Montalbano. La location è quella del moletto, dove le barche tirate in secco fanno da mute spettatrici del mare e della Fornace Penna di contrada Pisciotto. Lo scenografo Luciano Ricceri e il regista Alberto Sironi hanno scelto la parte storico del borgo dei pescatori per ambientare parti abbastanza lunghe dei due nuovi episodi, ivi compresa una inedita scena del ristorante nella casa del Barone Terremoto, al lungomare.

Oggi Luca Zingaretti Salvo Montalbano ha pubblicato una sua foto del golfo di Sampieri e ironicamente ha commentato: "Oggi lavoriamo qui, se essere qui si può dire lavorare".