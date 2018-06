Al via l'estate diffusa

Inizia oggi l'Estate Diffusa!

Pronti a lasciarci il cattivo tempo alle spalle e iniziare una nuova avventura sotto il segno del sole di Sicilia Ospitalità Diffusa, simbolo di calore, accoglienza, ospitalità, ma anche di una Terra colma di tradizioni, cultura e splendidi paesaggi, dal mare alla montagna.

Da oggi iniziano quattro giorni di festa per inaugurare la stagione più calda dell'anno e che speriamo sia ricca di soddisfazioni per noi operatori del settore turistico e per gli ospiti ti viaggiatori che quotidianamente abbiamo il piacere di ricevere nella nostra amata Terra.

Per quattro giorni i Welcome Point delle varie Destinazioni di Sicilia Ospitalità Diffusa offrono passeggiate storiche e naturalistica, siti culturali patrimonio dell'Unesco, mercatini e degustazioni. per un primo assaggio di estate non convenzionale nella Sicilia Barocca.

Primo appuntamento oggi alle 17:00 a Palazzolo Acreide con l'inaugurazione del nuovo Welcome Point di Via Catullo 1, degustazione di tipicità locali e passeggiata per il centro storico con Giovanna e Marco.

Domani, venerdi 22 giugno sono due gli appuntamenti da non perdere. Il primo alle 10:00 a Scicli con la passeggiata da Via Mormoni Penna fino all'Eremo della Croce, in collaborazione con l'associazione culturale Tanit. Nel pomeriggio ci spostiamo a Sampieri, alle 17, per rivivere l'attività della Fornace Penna. "Un giorno di lavoro alla fornace penna" è il titolo dell'iniziativa organizzata da Carolina di Sampieri Ospitalità Diffusa che prevede una passeggiata e al termine una cena al Vota Vota, per chi desidera fermarsi.

Sabato 23 giugno, altri due interessanti iniziative. Appuntamento alle 10:30 al Museo Zacco di Ragusa, con Barbara e Viviana, per un'esperienza dedicata alla civiltà contadina; visita guidata della mostra curata da Andrea Guastella delle opere di Salvatore Anelli, pittore, scultore e video artista. L'appuntamento prevede anche il racconto della storia dei tre ponti che collegano le vallate della città a Piazza San Giovanni. Per chi vuole è possibile fermasi per un aperitivo alla Taberna dei Cinque Sensi.

Alle 17, a Modica "Musei Diffusi nel Borgo Antico", un pomeriggio per scoprire i tesori della Città della Contea in collaborazione con l'associazione Ingegnicultura. Il percorso muselae inizia dalla Casa degli Avi, Welcome Point di Modica Ospitalità Diffusa.

Infine non perdetevi gli appuntamenti dell'Estate Diffusa in programma per domenica 24. Alle 10, passeggiata al Parco Forza di Ispica e al Giardino dei Frutti Antichi. Sempre alle 10 a Monterosso Almo apre il mercatino diffuso dei sapori montani e dell'artigianato e parte la visita nei luoghi del cinema che hanno incantato registi come Giuseppe Tornatore ne L'uomo delle Stelle. Nel pomeriggio appuntamento alle 17 a Chiaramonte Gulfi per la passeggiata alla scoperta dei tesori custoditi negli otto musei dell'affascinante borgo montano.