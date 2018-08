Bad Romance di Lady Gaga miglior video del 21esimo secolo

E' "Bad Romance" di Lady Gaga il miglior video del 21esimo secolo secondo una classifica stilata da Billboard.

Diretto da Francis Lawrence, il video è letteralmente passato alla storia anche per gli abiti indossati dalla cantante firmati da Alexander McQueen. Certo, c'è da dire che il 21esimo secolo è iniziato da appena 18 anni, quindi questa classifica ha decisamente un valore molto relativo.

Al secondo posto c'è Work It di Missy Elliott. Al terzo posto invece c'è Untitled (How Does It Feel?) dell'americano D'Angelo.

In classifica c'è anche Formation di Beyoncé, quarto posto.

Hey Ya degli Outkast si piazza al quinto posto mentre al sesto c'è We Found Love.

Al settimo posto c'è un altro video Toxic di Britney Spears.

Altro videoclip di Beyoncé in classifica, Formation: Single Ladies.

Chiude This is America, di Childish Gambino, diretto da Hiro Murai.