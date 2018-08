Denunciate per furto le due sorelle di Come un gatto in tangenziale

Roma - Nel film che le ha rese celebri chiamavano i frequenti furti di cui erano protagoniste "shopping compulsivo". Per questo la notizia della denuncia per furto con destrezza nei confronti di Alessandra e Valentina Giudicessa - le gemelle Pamela e Sue Ellen del film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi "Come un gatto in Tangenziale" - presentata dai Carabinieri della stazione Aventino rappresenta un piccolo cortocircuito tra realtà e finzione.

Le due sorelle avrebbero rubato due profumi di marca Creed del valore complessivo di 500 euro in un negozio di via Marmorata, a Testaccio. A documentare il tutto ci sarebbero le immagini delle telecamere di sorveglianza. "Pamela" e "Sue Ellen" infatti avrebbero preso i profumi per poi lasciare il negozio senza pagare e il titolare del punto vendita ha chiamato i carabinieri per sporgere denuncia. La refurtiva, secondo quanto si apprende, è stata recuperata.

Le due gemelle nel film di Riccardo Milani recitano insieme ad Antonio Albanese e Paola Cortellesi, di cui interpretano le sorelle, ladre svampite di Bastogi. Personaggi azzeccati che grazie alla cadenza cantilenante e il fatto di parlare all'unisono sono diventati subito cult.

A riconoscerle - e proprio grazie alla fama della pellicola - sarebbe stato proprio il titolare della profumeria. L’uomo, capito di esser stato vittima di un furto, ha visionato le immagini delle telecamere e poi è andato dai carabinieri. I militari della stazione Aventino, una volta a casa delle sorelle attrici, hanno subito trovato i due costosi profumi (poi restituiti al proprietario). Per le interpreti delle gemelle di Bastogi è scattata la denuncia per furto; non è la prima nel curriculum - non artistico - delle attrici.