Calici di stelle, i luoghi, le degustazioni

Sono 45 le cantine siciliane che resteranno aperte in occasione di Calici di Stelle, la manifestazione organizzata dall’associazione Città del Vino, in programma da giovedì 2 al 12 agosto. Tra gli eventi in programma, un itinerario alla scoperta del borgo di Castiglione di Sicilia che si svolgerà la sera del 10 agosto tra degustazioni di vini e prodotti tipici e monumenti aperti fino a tardi. A Menfi il 9 agosto un evento dedicato al vino con degustazioni di prodotti provenienti dal territorio, spettacoli e musica dal vivo lungo la passeggiata a mare a Porto Palo. A Zafferana Etnea la sera del 14 agosto al parco comunale degustazioni di prodotti tipici abbinati al vino Etna Doc. Il programma, ancora in fieri, qui.