Carlo Petrini a Castelbuono per il DiVino Festival

Castelbuono - Cultura, arte, enogastronomia si incontrano per la dodicesima edizione del DiVino Festival a Castelbuono. Segnaliamo la mostra Dalla vigna alla vignetta del grande fumettista Sergio Staino. La proiezione di The Duel of Wine, invece, rende omaggio al vino italiano, con l’eclettico sommelier americano Charlie Arturaola. E poi c’è Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, protagonista principe dell’incontro Turismo enogastronomico per la crescita di un territorio quando il vino è Buono, Giusto e Pulito.



Programma eventi DIVINO FESTIVAL

VENERDÌ 3 AGOSTO

ore 17:00 Inaugurazione mostra di SERGIO STAINO "Dalla vigna alla vignetta" a cura del Centro Polis sarà presente l'autore.

Location: Centro sud, lungo il corso principale

ore 18:00/20:00 Il "granducato della Toscana" incontra "il regno delle due Sicilie" Salumi di Papà Paolo incontrano L'Etna Rosso di tenuta delle terre nere

Location: Ristorante Palazzaccio, info e prenotazioni 0921676289

ore 19:00 - 24:00 "sigari and spirits" a cura di AMICI DEL SIGARO TOSCANO

Degustazioni guidate a cura di Terry Nesti & Luca Martini

Location: Androne della Badia e sala delle capriate, Via Roma

Ore 20:30 presentazione e proiezione del film THE DUEL OF WINE di Charles Arturoula

Location: Piazza Castello



Ore 22:30 Concerto "I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI " aprono il concerto il gruppo ZEROGRAVITY

Location: Piazza Castello

SABATO 4 AGOSTO

ORE 9:30 /11:00 Visita azienda Fiasconaro

ore 11:00 Verticale di "Cabreo" azienda Folonari con abbinamento, una degustazione guidata a cura di Luca Martini .

Location: Osteria Kilometrozero, per info e prenotazioni 3200335237

Ore 16:00 Verticale vini TENUTA GATTI

Location: Ristorante Nangalarruni



Ore 18:30 Piazza Margherita convegno:

"Turismo enogastronomico per la crescita di un territorio, quando il vino è buono, pulito e giusto"

Modera Daniele Lucca - interverranno:

Saluti del sindaco di Castelbuono Mario Cicero/Carlo Petrini fondatore Slow food/Sergio Staino vignettista-giornalista/ Luca Martini presidente Divino Festival/assessore regionale all'agricoltura EDY BANDIERA / Dirigente regionale Dario Cartabellotta/ la giornalista Marisa Fumagalli / Prof. Elio Adelfio Cardinale presidente della società italiana di storia della medicina

ore 19:00 - 24:00 "sigari and spirits" a cura di AMICI DEL SIGARO TOSCANO

Degustazioni guidate a cura di Terry Nesti & Luca Martini

Location: Androne della Badia e sala delle capriate

Ore 21:30 PREMIO INTERNAZIONALE GUSTO DIVINO / PREMIO FIASCONARO

Premiati:

" Charlie Arturaola (sommelier e wine educator)

" Fabiana Scarica (giovane chef vincitrice di Top Chef 2017)

" Sergio Staino (scrittore, disegnatore, fumettista)

" Livia Chiriotti (direttore editoriale di Pasticceria Internazionale)

" Francesco Condoluci (capo redattore della testata Economy)

" Paolo Di Stefano (inviato della redazione cultura del Corriere della Sera)

" Gianni Sinesi (sommelier reale nico romito ***)

" Marco Romano (giornalista e vicedirettore responsabile del Giornale di Sicilia)

Menzioni Speciali 'Don Mario Fiasconaro':

" Davide Oldani (chef ristorante D'O di Cornaredo-MI)

" Carlo Petrini (fondatore di Slow Food)

Location: Piazza Castello, presenta Daniele Lucca

Ore 22:45 "spettacolo di ROBERTO LIPARI "

DOMENICA 5 AGOSTO

Ore 9:30 visita azienda Fiasconaro

Ore 11:00 La colazione dei campioni, Barolo vs Brunello con in abbinamento "pani ca meusa del ristorante Nangalarruni" e le "polpette di alici del ristorante arrhais"

Location: Ristorante Nangalarruni, per info e prenotazioni 0921671228

13:00 Pranzo presso Relais Abbazia Santa Anastasia

ore 18:00 finish ore 24:00 IL SALONE DEL DIVINO FESTIVAL, wine tasting presso il chiostro di San Francesco.