Sting: una foto ai templi di Selinunte

Selinunte - Il celeberrimo cantante inglese, già membro dei Police, è arrivato a Selinunte, dove si è concesso una visita ai templi prima del concerto che si svolgerà questa sera al teatro antico di Taormina.

"A visit to Selinunte before the show tonight in the Teatro Antico, Taormina", scrive in un post sulla sua pagina ufficiale facebook. Ed è già subito pioggia di like e di condivisioni.

Il suo è uno dei concerti più attesi della stagione estiva e stasera si esibirà insieme al rapper Shaggy.

L'artista inglese, inoltre, è stato il protagonista sul palco allestito al termine della cena di gala del Google camp che si è svolto ieri sera tra i resti dei templi. Dopo la cena al baglio di Menfi, tra specialità siciliane e artigianato locale, che ha inaugurato l'evento voluto dal colosso Google per il quarto anno consecutivo in Sicilia, ieri è stata la volta di Selinunte. Tra gli ospiti Larry Page, fondatore di Google, Mark Zuckenberg di Facebook, poi Michael Jordan, Berry Diller ad di Tripavidsor ed Expedia con la moglie Diane von Funstenberg, stilista e imorenditrice belga stregata dai templi come ha scritto sui social network, e ancora George Clooney con la moglie Amal.