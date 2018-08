Sting e Shaggy al teatro greco di Taormina. VIDEO

Taormina - Sting e Shaggy. La coppia perfetta, al coppia impossibile. Il pubblico lascia le sedie d'ordinanz a e accenna subio la danza tribale, ritmo lento e dondolante della cultura jamaicana.

Al loro fianco Dominic Miller, insieme al figlio Rufus, chitarristi ormai consolidati delle recenti produzioni di Sting. Josh Freese, batterista e altro fedele compagno a tenere il tempo dagli Stati Uniti. I due vocalist, la splendida Monique Musique e Gene Noble, dai nomi e dai tratti sudamericani. E il tastierista Kevon Webster.

Sul palco le interpretazioni di Englishman in New York, Every Little Thing She Does Is Magic, Get up, stand up, Roxanne, Every Breath You Take e Walking on the Moon.

Foto di Piero Buscemi.

Fragile Sting Taormina from Ragusanews on Vimeo.