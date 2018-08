Estate chiaramontana, una precisazione sui costi

Chiaramonte Gulfi - In riferimento all’articolo dal titolo “Estate chiaramontana. È costata 100 mila euro. Il dettaglio” firmato da Irene Savasta e pubblicato sul sito web di Ragusa News il 3 agosto 2018 (link: https://www.ragusanews.com/2018/08/03/economia/estate-chiaramontana-costata-mila-euro-dettaglio/91047 ), vorrei precisare di aver accettato l’invito dell’Amministrazione Comunale di Chiaramonte Gulfi e di aver partecipato all’incontro di mercoledì 8 agosto “Migranti: una traversata per l’uguaglianza” a titolo totalmente gratuito.

Nel vostro articolo, invece, si legge quanto segue: “8 agosto, Migranti: una traversata per l’uguaglianza, con l’inviata del TG 3 Emanuela Arabito, 250 euro”.

Sembrerebbe che la sottoscritta abbia ricevuto un compenso di 250€ (come suggerisce anche l’introduzione del vostro articolo che parla di “note spese e cachet degli artisti”), ma in realtà ho avuto il piacere di partecipare a questa bellissima iniziativa senza ricevere alcun compenso.

L’Amministrazione Comunale ha deciso di acquistare per la sottoscritta il biglietto aereo (compagnia “Vueling”) andata/ritorno Roma-Catania per un totale di 127,96€. Spostamenti, pernottamenti e altre spese non sono state a carico del Comune.

Vi chiedo dunque di rettificare il Vostro articolo, con particolare riferimento alla fuorviante e inesatta informazione che mi riguarda, eventualmente anche con la pubblicazione della presente.

In caso contrario mi troverò costretta a procedere per via legali.

In attesa di un vostro riscontro,

Cordiali Saluti,