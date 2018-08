Estate chiaramontana. È costata 100 mila euro. Il dettaglio

Chiaramonte Gulfi - Il 23 luglio 2018 è stata pubblicata in albo pretorio on line sul sito del Comune di Chiaramonte, una delibera di Giunta in cui veniva approvato il programma dell’estate chiaramontana, denominato quest’anno “C’è una Chiaramonte da raccontare: esperienze generazionali a confronto”. La direzione artistica della manifestazione è affidata a Mario Incudine. In quell’occasione, allegata alla delibera, vi era un foglio in cui erano evidenziate tutte le voci, le note spese e i cachet degli artisti. Successivamente, l’allegato è stato rimosso dal sito, e la stessa delibera è stata ripubblicata con una nota in cui veniva specificato che si trattava di un foglio di lavoro in uso agli uffici. Noi, affidandoci agli uffici e alle loro note di lavoro, avendolo stampato il 23 luglio, siamo in grado di riproporvelo con tutte le voci annesse.

28 luglio, Non solo swing, a cura di Giovanni Cultrera: 6000 euro + 200 euro service

29 luglio, Presentazione libro “In viaggio. La sinistra verso nuove terre”, di Gianni Cuperlo: 500 euro.

1 agosto, Quartetto d’archi Ars Iblea, 700 euro

2 agosto, 8 agosto, 10 agosto, 13 agosto, 17 agosto, 24 agosto, Moni Ovadia recita Argo il cieco, letture favole del Pitrè per bambini, Carrubbe e Cavalieri con voce narrante di Carlo Cartier, Vestru di Guastella con voce narrante di Arezzo, Pippo Pattavina narra Storia di una capinera, Mariano Rigillo e Cicci Rossini leggono Federico De Roberto, tutti spettacoli organizzati dall’associazione Donnafugata 2000 di Vicky e Costanza Diquattro e Clorinda Arezzo: 19.300 euro.

3 agosto, Internetional brass band istituto Bellini, direzione artistica Giovanni Cultrera, 1800 euro + 800 euro service

4 agosto, Matteo e Giovanni Cutello con l’orchestra jazz del conservatorio di Messina, 5 mila euro + 800 euro service.

7 agosto, approfondimento sulle qualità organolettiche dell’olio di Chiaramonte con Carlo Ottaviano, 200 euro.

8 agosto, Migranti: una traversata per l’uguaglianza, 250 euro

9 agosto, premiazione studenti meritevoli ed esibizione canora di Giuliana Cascone, 500 euro

12 agosto, La grande assente tour omaggio a Mia Martini, band diretta da Paolo Li Rosi, 3200 euro.

14 agosto, Moreno in concerto con Minutella, 7000 mila euro

15 agosto, seconda edizione festival Chiaranta, 1500 euro + 200 euro service

18 agosto, Chiaramonte riscopre l’archeologia, 200 euro.

19 agosto, Note da oscar, diretta da Giovanni Cultrera, 1800 euro, + 500 euro service

20 agosto, lettura favole siciliane per bambini, voce narrante Marta La Terra, 200 euro

21 agosto, concerto di Mario Incudine 4000 euro + 1500 euro service

22 agosto, una ragazza per il cinema, 1500 euro

23 agosto, gli stranieri investono con gli occhi del cuore, 500 euro

27 agosto, U ruppu ra cravatta, Amici del Teatro, 1500 euro

28 agosto, proiezione film Cristiano Rolando di Alessio Micieli, 1000 euro per il service.

31 agosto, 1 settembre, Zuppà, 5000 euro

2 settembre, i promessi sposi, gruppo teatrale Skiffariati, 1000 euro

3 settembre, Scopertura busto di Padre Barbera, a cura di Kaballà e Antonio Vasta, 2000 euro

22 e 23 settembre, raduno di parapendio FlyArcibessi, 500 euro.

Totale: Cachet 40.700 euro + 6500 oneri riflessi + 7 mila euro service + 28 mila euro contributi + 6mila euro SIAE, 95.450 + 4550 imprevisti. In tutto, 100 mila euro.

Non sono quantificati i contributi degli sponsor esterni (distretto turistico degli iblei, cooperativa Nostra Signora di Gulfi, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Pallium cooperativa sociale, multifidi, multiprestito e mecogest). Quindi, non sappiamo in che termini economici abbiano contribuito.

Non è quantificata, inoltre, la spesa relativa alla Coppa Monti Iblei, pur essendo prevista il 25 e il 26 agosto.