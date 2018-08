Yacht, Lady MM è approdato in Ortigia. FOTO

Siracusa - Inosservato non passa. Il Lady MM, yacht di 48 metri costruito nel 2003, è approdato nel porto di Ortigia a Siracusa. Ospita dieci persone in cinque camere, tra cui una master suite, una cabina VIP, una cabina doppia e due cabine doppie. Trasportare nove membri di equipaggio. La barca si caratterizza per uno stile senza tempo, splendidi arredi e sontuosi posti a sedere in grado di creare un'atmosfera elegante e confortevole.

Costruito con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, è dotato di un sistema di stabilizzazione ultramoderno per ridurre l'effetto di rollio e garantire il massimo comfort durante le vacanze in charter. Lady MM ha una velocità di crociera di 13 nodi, e una velocità massima di 16 nodi.

Ha una Jacuzzi sul ponte, una palestra e viene offerto in noleggio.