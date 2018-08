Francesco Cafiso in concerto al Jambo di Donnalucata

Scicli - Venerdi 17 agosto alle ore 22 al Jambo summer space di Donnalucata arriva il grande jazz. Ad esibirsi Francesco Cafiso Duo con Francesco Cafiso al sassofono sontralto e Mauro Schiavone al pianoforte per uno spettacolo assolutamente da non perdere.

Sarà l'unica tappa dell'artista vittoriese in provincia di Ragusa, in attesa di partire per New Yoirk per la registrazione di un nuovo disco per un'importante etichetta discografica giapponese.

Jambo - Summer Space

Riviera di Ponente Donnalucata

info e prenotazioni 388.9554972

€ 18,00 a persona con frutta e bollicine