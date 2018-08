Bocelli: canterò per Papa Francesco

Forte dei Marmi - Andrea Bocelli canterà per Papa Francesco. In occasione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie di Dublino: sabato 25 agosto, nel Croke Park Stadium di Dublino. Il tenore si era già esibito in occasione del precedente Incontro Mondiale delle Famiglie, nel settembre 2015 a Filadelfia. Pochi giorni dopo l’evento di Dublino, l’artista si esibirà a Verona – l’8 settembre – in un grande concerto a fini benefici. Dalla serata in Arena verranno raccolti fondi per sostenere i progetti della Andrea Bocelli Foundation e del Muhammad Ali Parkinson Center.