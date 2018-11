Ecco i 13 ristoranti stellati in Sicilia nel 2019

Parma - I ristoranti stellati in Sicilia nel 2019 saranno 13, di cui tre a due stelle, dieci a una stella. All'auditorium Paganini di Parma, stamani, la presentazione della 64° edizione della Guida Michelin.

Due le novità: la prima stella per il St. George di Taormina e per il ristorante Sapio di Catania. Per il resto, si tratta solo di conferme. Due stelle mantengono La Madia di Pino Cuttaia a Licata, e Il Duomo di Ciccio Sultano e la Locanda Don Serafino di Ragusa (chef Vincenzo Candiano).

Con una stella mantengono il prestigio già acquisito Coria a Caltagirone, Shalai a Linguaglossa sull'Etna, Signum a Salina nelle Eolie, Il Cappero a Vulcano, sempre nelle Eolie, Principe Cerami a Taormina, La Capinera a Taormina, I Pupi a Bagheria, il Bye Bye Blues a Palermo, Il Bavaglino a Terrasini, Accursio a Modica, La Fenice a Ragusa.