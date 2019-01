Alla Prova del Cuoco la cucina siciliana

Roma - Oggi alla Prova del Cuoco, la trasmissione di Rai Uno condotta da Elisa Isoardi, ha trionfato la genuina cucina Siciliana, quella legata al territorio. O per meglio hanno trionfato dire gli chef siciliani. Nel parterre dei giurati settimanali che giudicano le ricette dei concorrenti partecipanti, c'era e ci sarà per tutta la settimana, lo chef due volte stellato Pino Cuttaia, titolare insieme alla moglie Loredana del ristorante la Madia di Licata. Due volte stella Michelin, la prima ottenuta nel 2006, dopo quattro anni dall'apertura del suo ristorante, e la seconda nel 2009. La sua è una cucina verace e legata al territorio. Ha preparato gnocchi con seppie. Ospite della trasmissione anche lo chef Natale Giunta, classe 1979, e giudice dal 2005. Nato a Termini Imerese oggi è passato ai fornelli, cucinando una paella siciliana con l'utilizzo dei ricci di mare e il suo tocco isolano.

Natale Giunta ha aperto il suo primo ristorante a soli ventuno anni, poi un altro a Termini Imerese ma il vero successo è arrivato per lui con la partecipazione alla fortunata trasmissione La Prova del Cuoco e con l'apertura del conosciuto ristorante Castello a Mare, nel cuore di Palermo.

Ma oggi la cucina siciliana ha fatto il tris. Ospite della trasmissione anche il trentenne Chef Joseph Miceli. Quest'ultimo, nativo della provincia di Ragusa, è arrivato in trasmissione qualche anno fa. Ama pescare nella sua Punta Secca con il padre e ama anche cucinarlo. Dopo essere stato in Germania, Malta e in Emilia Romagna, a ventiquattro anni ha deciso di ritornare in Sicilia e di aprire il suo primo ristorante. Dove ovviamente il pesce è protagonista. La sua cucina è autentica e genuina, cucina infatti solo il pescato del giorno.

Due anni fa, nel lungomare di Punta Secca, a due passi dalla Casa di Montalbano, ha aperto Scjampagne - L’aperitivo dello Chef. Come dice sempre lui ama lo street-food e lo ha nel sangue.

Nella puntata di oggi è stato "bacchettato" dallo Chef Pino Cuttaia per la panatura della sua ricetta.

Protagonisti assoluti della puntata odierna gli chef siciliani di Palermo, Agrigento e Ragusa con delle ricette semplici, genuine e facili da riprodurre a casa.

La Sicilia ha fatto tris.