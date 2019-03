Tv: Case a 1 euro diventa format Discovery Channel

SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO), 15 MAR L'iniziativa della vendita all'asta delle case a 1 euro, lanciata a Sambuca di Sicilia dall'amministrazione comunale, diventa un format televisivo che sarà trasmesso in tutto il mondo. Il gruppo televisivo Usa Discovery channel (in Italia è presente con 12 canali di cui 8 free), infatti, ha seguito a Sambuca di Sicilia l'attrice ed ex modella statunitense Lorraine Bracco, nota per il ruolo di Karen Hill nel film Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese e della dottoressa Jennifer Melfi nella serie televisiva I Soprano, per raccontare, attraverso la sua esperienza diretta, come avviene l'acquisto di uno degli immobili del centro storico. Una troupe ha accompagnato l'avventura dell'attrice alla scoperta del paese e alla ricerca di una casa. Il format tv dovrebbe poi raccontare tutti i momenti legati alla ristrutturazione dell'immobile.

L'arrivo di Lorraine Bracco è stato accolto con entusiasmo dagli abitanti del paese della Valle del Belice. Il format, infatti, sarà anche l'occasione per documentare e diffondere le bellezze paesaggistiche e architettoniche di Sambuca, che nel 2016 ha vinto il titolo di Borgo più bello d'Italia, il suo quartiere arabo, le sue eccellenze enogastronomiche, le sue tradizioni. Il programma sarà poi trasmesso in tutto sul network televisivo internazionale Discovery in tutto il mondo. (ANSA).