Nasce la App Caldo e Salute

Roma - Una App Caldo e Salute. E' stata realizzata e messa online gratis dal Ministero della Salute e dal Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio - ASL Roma 1.

La App è disponibile e scaricabile gratuitamente sia sui cellulari Android che Apple.

Quali servizi offre la App Caldo e Salute?

La App indica i livelli di rischio per la salute in ogni città per i tre giorni per cui viene sviluppata la previsione delle ondate di calore attraverso una mappa e una sintesi grafica dei bollettini di facile consultazione dai dispositivi portatili; le raccomandazioni per la prevenzione rivolte alla popolazione e ai sottogruppi a maggior rischio e link per scaricare Linee guida, brochure e materiale informativo

una mappa interattiva dei piani, dei servizi e dei numeri utili a livello locale.

Una idea che le altre Regioni italiane potrebbero emulare.

La App fornisce la previsione di temperatura massima della giornata nelle maggiori città italiane, indica i livelli di pre-allerta, di rischio, soprattutto per anziani e bambini, e le ondate di calore.

Ci sono poi i bollettini specifici per città italiane, le raccomandazioni per non esporsi al caldo, i servizi di prevenzione, e il sistema di allarme caldo e salute.