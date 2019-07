Riprende a Scicli la rassegna teatrale I Villeggianti

Scicli - Dopo l'annullamento per le perdite di due giovani vite nello scicltano degli spettacoli di reading “Letti di notte. Ascesa al colle” (rinviato a domenica 21) e dello spettacolo itinerante nella Cava di S. Bartolomeo “Incanto Notturno. Un sogno fatto in Sicilia” (che ripartirà mercoledì 24), continuano gli spettacoli della rassegna “Villeggianti” organizzata dall'Associazione Culturale Officinoff.

Stasera nei vicoli della cava di S. Maria La Nova, lo spettacolo itinerante “Scicli racconta: Maruzza Musumeci” opera del compianto Andrea Camilleri. Anche questa sera, come per le precedenti serate lo spettacolo è sold out. Domani invece alle 21.30, nello splendido scenario di Villa Penna, Carmela Buffa Calleo, Eliana Esposito, Raffaela Esposito e Peppe Tringali delizieranno gli spettatori con lo spettacolo di improvvisazione “Love Stories”.

Un'ora e mezza di puro divertimento. Si può prenotare presso la libreria Don Chisciotte di via Aleardi 4 a Scicli, telefono 0932842674, oppure telefonando al 3474999096.