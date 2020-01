Modica piange la donna ucraina morta nell'incidente

Modica - Lavorava in un negozio di prodotti di bellezza alla Michelica la 44enne ucraina morta ieri sera nell'incidente stradale di contrada Beneventano a Modica, all'altezza della curva Gigi Olivari.

Yuliya Ivantes era nata il 12 aprile del 1975 e a Modica era sposata con un professore settantenne. Aveva trascorso la serata in un locale con l'amico T.T., classe 1978, residente a Lentini, commerciante di auto, ucraino e connazionale, molto noto negli ambienti del commercio di auto usate nel sudest siciliano.

Al termine della serata, i due amici ucraini sono saliti a bordo della Bmw serie 3, e insieme, dal piazzale della vineria, sono antai in direzione Ispica-Pozzallo.

La Bmw è finita fuori strada, sfondando un muro di cemento armato di contenimento della carreggiata per una lunghezza di cinque metri.

soccorso il guidatore, mentre non c'è stato nulla da fare per la donna ucraina. Si tratta di Ivantes Yuliya, nata il 12 aprile del 1975.

Il caso ha voluto che in transito ci fosse un operatore del 118 non in servizio, Pietro Bonomo. L'uomo ha prestato i primi soccorsi, ma non è riuscito a strappare alla morte la signora.

Gli occupanti dell'auto avevano trascorso la serata in un vicino locale. Pare che l'auto andasse ad alta velocità. L'uomo alla guida, T.T., del 1978, commerciante d'auto, potrebbe essere sottoposto a test alcolemico. E' stato trasferito all'ospedale di Ragusa in nottata.