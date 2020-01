Donna incinta morta in clinica privata: morto pure il neonato

Palermo - I medici hanno tentato di salvarlo ma non ce l'ha fatta neanche il bambino di una donna di 40 anni, Rosalia Nuara, morta giovedì notte alla clinica Triolo Zancla, a Palermo, mentre era ricoverata in attesa di partorire. La donna soffriva di diabete ed era in osservazione per portare a termine la gravidanza, giunta al sesto mese. Il figlio è riuscito a nascere, ma è poi deceduto nel tardo pomeriggio di ieri.